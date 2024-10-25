Kapasite kullanım oranı Ekim 2024'te sabit kaldı

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde geçen aya göre değişim göstermedi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2'ye geriledi.
ANKETE 1.785 İŞ YERİ KATILDI
Anket, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.785 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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