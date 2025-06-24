Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 74,6 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), verilerini açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak, yüzde 74,6'ya geriledi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi.

ARAŞTIRMAYA 1.842 İŞ YERİ KATILDI

Buna göre, haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.842 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

ÖNCEKİ VERİLER

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle: