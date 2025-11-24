Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 74,4 oldu

- İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı kasım ayında yüzde 74,4'e yükseldi.
- Bu artış, Türkiye ekonomisi için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
- Mevsimsel etkilerden arındırılmamış oran, geçen aya göre 0,2 puan arttı.
Kasım ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.791 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.
0,2 PUAN ARTTI
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4'e yükseldi.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 oldu.
