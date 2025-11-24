Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 74,4 oldu İmalat kapasite kullanım oranı, üretim merkezlerinin tam kapasite ile çalışıp çalışmadığını ortaya koyuyor. Kapasitenin artması ise Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir sinyal olarak algılanıyor.