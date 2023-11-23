Karabük'te 35 kilogram safran üretildi! Kilosu 250 bin liradan alıcı buluyor Safranbolu'da safran üretimi bu yıl hedefler doğrultusunda gerçekleşti. İl genelinde yapılan çalışmalar doğrultusunda gelecek süreçte üretimin daha fazla artması bekleniyor.

AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 8 köyde 28 üretici tarafından 81 dekar alanda üretilen safran bitkisinde 35 kilogramlık hasat yapıldı.

Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, ağustos ayında ekilerek ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki bitkide, bu yıl için hasat hedefine ulaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, safranda verimli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Ayvalık, 8 köyde 28 üreticiyle 81 dekar alanda üretim gerçekleştirildiğini aktararak, şu bilgiyi verdi:

Gayet verimli ve güzel bir üretim yılı oldu. Hedeflediğimiz rakam 35 kilogramdı. Bu miktara ulaştık.

"Kurutma makinesi aldık"

"Safranova" projesi kapsamında kurutma makinesi aldıklarını dile getiren Ayvalık, üreticilerin safran çiçeklerini ilk defa bu şekilde kurutma imkanı bulduğunu anlattı.

Ayvalık, geçen yıl gerçekleştirdikleri safran çalıştayında markalaşma ve pazarlama üzerinde durduklarını ve alınan kararları bu yıl yerine getirdiklerini dile getirdi.

Safranbolu safranı coğrafi işaret yolunda

Ayvalık, Safranbolu safranına 2009'da Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başvurusuyla coğrafi işaret tescili aldıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

Bu sene yine Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın başvurusuyla Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Onların resmi gazetelerinde yayınlandı. 7 Aralık'ta şayet bir başvuru olmazsa tescil edilecek. Artık Avrupa nezdinde de coğrafi işaretli bir safran ürünümüz olacak.

Mucize bitki

Ağırlığının 100 bin katına kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve birçok sektörde kullanılan safran, "mucize bitki" olarak biliniyor.

"Dünyanın en pahalı bitkisi"

Kilogramı 250 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren bitkinin, 80 bin adet çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)