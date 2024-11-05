Karabük'te Eskipazar lahanasından 1.300 ton rekolte bekleniyor

AA

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan "Eskipazar lahanası"nın hasadına başlandı.

Ekim ve kasım aylarında hasadı yapılan lahanalar, geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor.

Dolması, turşusu ve salatalığı yapılan lahana, üreticiler tarafından toplanarak pazarlarda satılıyor.

DİĞER ADI "KELEM"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Eskipazar lahanasına halk arasında "kelem" denildiğini söyledi.

LAHANA 550 DEKAR ALANDA YETİŞTİRİLİYOR

Babalar ve Köyceğiz köyleri ağırlıklı olmak üzere ilçede yaklaşık 550 dekar alanda lahana üretimi yapıldığını belirten Ayvalık, "Rekolte hedefimiz 1300 ton. Coğrafi işaret başvurusu yapacağız. Eskipazar lahanası lezzetiyle ön plandadır." dedi.

COĞRAFİ İŞARET GİRİŞİMİ

Kendine has aroması, lezzeti, yumuşaklığı ve 20 kilograma kadar baş çıkartabilmesiyle bilinen lahanaya coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılacak.

"SATIŞIMIZDA SIKINTI YOK"

Babalar köyü muhtarı Dursun Yaman da 1991'den bu yana seracılık yaptığını kaydetti. Lahana, biber, patlıcan ve salatalık yetiştirdiğini aktaran Yaman, şöyle konuştu:

Köylülerim de genelde lahana ve seracılıkla uğraşıyor. 3 dönüm alana lahana ektim. Eskipazar lahanası doğal. Dedelerimizden kalan ata tohumlarından üretiyoruz. Organik hayvan gübresi kullanıyoruz. Lahanayı komşularımızla Çerkeş, Gerede, Karabük ve Safranbolu'daki pazarlara götürüyoruz. Kelem satışımızda sıkıntı yok.

"5-6 KİLOLUK LAHANALAR DAHA KOLAY SATILIYOR"

Yaman, sabahtan akşama kadar eşiyle tarlada çalıştığını dile getirerek, konuşmalarına şöyle devam etti:

Toprakla uğraşmayı seviyoruz. Bir oğlum var. O da Karabük'te çalışıyor. Hafta tatillerine geldiğinde bize yardım ediyor. Hayatımızdan memnunuz, Allah'a şükürler olsun. Kazancımız iyi, Allah bereket versin. Eskipazar lahanasının pazarda kilosu 20 ila 25 lira civarında. 5 kilo ile 20 kilogram arasında gelen lahanalarımız var. 5-6 kilo gelen lahanaların pazarda satımı daha rahat oluyor. Biz de o yüzden lahananın fazla büyümemesi için arasını sık yapıyoruz.

"TOPRAKLA UĞRAŞMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Üretici Nuray Aytepe ise doğal yöntemlerle üretim yaptığını anlatarak, "Sadece hayvan gübresiyle yapıyoruz. Toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Gençlere tarımla uğraşmalarını tavsiye ederim. Çocuklarımı ve torunlarımı tarlaya getiriyorum. Salatalık böyle oluyor, domates böyle yetişiyor, fide böyle yetişiyor. Her şeyi gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

"DOLMASI, TURŞUSU VE YEMEĞİ ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Üretici Azime Tutucu, eşi emekli olduktan sonra tarım yapmak için köye yerleştiklerini dile getirdi. Bu yıl yeni başladığı için küçük bir alana lahana ektiğini aktaran Tutucu, "Kelemim çok güzel, çok iyi oldu. Dolması, turşusu ve yemeği çok güzel oluyor. Salatalara bile katıyoruz. Doğal yöntemlerle üretim yaptığımız için daha lezzetli oluyor." dedi.