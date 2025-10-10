Karadeniz gazı ihracatını hızlandıracak adım

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda 2023 ve 2024’te yapılan değişikliklerin ardından yürütülen yönetmelik revizyonu çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı.

Bu kapsamda Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği ve bağlantılı dört mevzuatta kapsamlı değişiklikleri içeren taslaklar, kurumun internet sitesinde 24 Ekim’e kadar kamuoyu görüşüne sunuldu.

YENİ LİSANS VE DEPOLAMA DÜZENLEMELERİ

Taslak, doğal gaz sıvılaştırma lisansı için başvuru koşullarını ve hak-yükümlülükleri belirlerken, doğalgaz depolama yatırımlarını teşvik etmek amacıyla depolama tesislerinin üçüncü taraf erişimine açılma kuralına istisnalar getiriyor.

YÜZEN LNG TESİSLERİNE ESNEKLİK

Türkiye’nin doğalgaz arz esnekliğini artırmak ve uluslararası ticari fırsatları değerlendirmek amacıyla yüzen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinin farklı bölgelerde hizmet verebilmesi düzenlemeye dahil edildi.

İTHALAT VE İHRACATTA YENİ UYGULAMALAR

Taslakta, doğalgaz ihracat lisans işlemlerinin hızlandırılması için birden fazla ülkeyi kapsayan tek lisans uygulaması getiriliyor.

Ayrıca, ithalat lisansı başvuru koşulları ve sözleşme kriterleri yeniden tanımlandı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ PİYASASINDAKİ ROLÜ GÜÇLENİYOR

Düzenlemeler, Türk karasularındaki deniz taşıtlarına LNG satışı, organize doğalgaz piyasasında ticaret hacminin artırılması, iletim kapasitesinin daha verimli kullanılması ve kapasitesini etkin kullanmayan şirketlerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hükümlerini içeriyor.

TAM BAĞIMSIZLIK VE BÖLGESEL OYUN KURUCULUK HEDEFİ

Yeni mevzuat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı politikalarıyla uyumlu olarak Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefini destekliyor.

Karadeniz’den üretilen gazın boru hattı veya sıvılaştırma yoluyla ihraç edilmesinin önü açılırken, doğalgaz ticaret hacmi artırılacak, depolama yatırımları teşvik edilecek ve iletim sisteminin etkinliği artırılacak.

Yüzen LNG tesislerinin etkin kullanımıyla, Akdeniz’den geçen gemilerin yakıt ihtiyacının Türkiye’den LNG ile karşılanması planlanıyor. Düzenlemenin, Türkiye’nin bölgesel enerji ticaretinde oyun kurucu konumunu güçlendirmesi bekleniyor.