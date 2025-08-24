Karadeniz sahil yolunda fındıklar kaldırımlarda kurutuluyor

Fındık toplandıktan sonra düz bir zeminde kurutulması gerekiyor ve engebeli arazilerde bu sorunun çözümü yollardaki geniş kaldırımlar oldu.

Trabzon'da hasat sonrası çuvallarla topladıkları ürünlerini kurutmak zorunda olan bazı üreticiler, düz bir zemin arayışına Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlarda çözüm buldu.

FINDIĞI TIRMIK VE KÜREKLERLE HAVALANDIRIYORLAR

Yaş olarak toplanan fındığı zaman geçmeden kurutulması için kaldırımlara seren ve kurdukları çadırlarda bekleyişe başlayan üreticiler, ürünün zarar görmemesi için zaman zaman tırmık ve küreklerle havalandırma işlemi yapıyor.

ZAMAN KIYMETLİ

Yomra ilçesinde yaşayan Hüseyin Paslı, kurutma işlemini bir an önce tamamlayıp diğer bahçe işleriyle ilgilenmeyi planladığını söyledi.

ÜRETİCİLER İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Fındık kurutma mesaisinde diğer üreticilerle iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Paslı, "Arkadaşlarla idare ediyoruz. Ben onun ürünlerini gözetliyorum, o benimkileri gözetliyor. Ben aşağı gelirken o yukarı çıkıyor, o yukarı çıkacakken ben aşağı iniyorum." diye konuştu.

"KÖYLERDE YAĞMUR YAĞIYOR, SERECEK YERİMİZ YOK"

Arsin sahil şeridindeki kaldırıma ürünlerini kurutmak için getiren Hakan Gürsoy ise hava şartları nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirterek, "Köylerde yağmur yağdığı ve serecek yerimiz olmadığı için fındığı kurutmak için bir ya da iki haftalığına sahile getiriyoruz. Başka çaremiz yok, mecburen kaldırımlarda kurutmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

FINDIKLARIN KURUMA SÜRESİ 1 HAFTA

Fındığını hem kurutmak hem de satışını yapmak için sahil şeridine geldiğini anlatan Kamil Şebelek de yağmur olmaması halinde ürünlerini 1 hafta içerisinde kurutabileceklerini sözlerine ekledi.