Karadeniz'deki sondaj faaliyetleri Türkiye'nin önemini artırıyor

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de bulunan Sakarya gaz sahasındaki yeni görevine uğurlanması aşamasında, sondaj çalışmalarının Türkiye'ye katkısını gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır." sözünde olduğu gibi Türkiye Karadeniz'de eriştiği doğalgaz rezervini kendi kaynakları ile çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yavuz , Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Karadeniz'de

Toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfinin yapıldığı Karadeniz'de, dev sondaj gemileri Yavuz, Fatih ve Kununi'nin, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışılacağı daha önce açıklanmıştı.

Bugün Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz’de bulunan Sakarya gaz sahasına doğru yola çıkıyor. Türkiye tarihinin en büyük keşfini yapan Fatih Sondaj Gemisi, Gökçebey-1’de sondaj çalışmasına devam ederken, Kanuni Sondaj Gemisi ise 7 Nisan’da hareket ettiği Türkali-5’te alt tamamlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Uzman görüşü aldık

Yavuz Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de bulunan Sakarya gaz sahasındaki yeni görevine uğurlanması ve Fatih ile Kanuni gemilerinin de sahada olması ile ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) Müdürü Dr. Filiz Katman'dan görüş aldık.

Karadeniz'de yeni bir aşamaya gelindi

Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinin geldiği aşamayı ve beklentileri dile getiren Katman, geçtiğimiz senelerde Sakarya gaz sahasında önemli bir keşif yapıldığını, bir yandan da Filyos da belirli bir aşamaya gelindiğini belirterek, yeni gelişmeleri de "önemli bir aşamamanın yeni bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

Karadeniz'deki sondaj çalışmaları giderek önem kazanıyor VİDEO

Gelişmeler sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da ilgilendiriyor

Bu gelişmelerin sadece Türkiye açısından değil Avrupa açısından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Katman, "Avrupa'nın şu anda içinden geçilen enerji şoku, piyasadaki arz-talep dengesizliği ile çok ciddi sıkıntı var." diyerek, Türkiye'nin burada önemli bir rol oynamasının beklendiğini aktardı.

Türkiye'nin rolü artıyor

Sondaj faaliyetlerimiz piyasalara nasıl yansıyacağı ile ilgili görüşlerini aktaran Katman, "Türkiye'nin özellikle enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından rolü giderek arttı. Gaz sahasındaki faaliyetlerin ve dışarıdan desteklerin artmasını bekleyerek planların daha hızlı gerçekleşeceğini görebiliriz." dedi.

Sondaj faaliyetleri dışa bağımlılığı aşacak

Dr. Filiz Katman, faaliyetlerin piyasadaki fiyatlara nasıl yansıyacağı ile ilgili beklentisini de doğalgaz anlaşmalarının bir kısmının sora erdiğini aktararak "Türkiye doğalgazda dışa bağımlı. Bu konuda yapılan sözleşmelerin süreleri bitiyor. Türkiye'nin dış ticaret açığının en önemli kalemi enerji kaynaklarından oluşuyor. Bunun aşılmasının yönünde yerli kaynaklara yönelindi. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlaması gerekiyor. Sondaj çalışmaları da Türkiye'nin ekonomik, ulusal ve uluslararası güvenlik açısından önemli." şeklinde bilgi verdi.

Sondaj faaliyetleri şokların önüne geçmek için önemli

Katman, dünyada fiyatların belilenmesinde bir tartışma ortamı yaşandığını, doğalgaz fiyatlarının 2 bin dolarlara çıkacağı söylenen çılgın tahminlerin olduğunu ve Türkiye'nin Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinin öneminin bu tür şokların önüne geçmek için giderek arttığına değildi.