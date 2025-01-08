Karadeniz'den fındık ihracatı arttı

AA

Fındık ihracatı, Doğu Karadeniz için döviz kazandıran ve bölgeyi kalkındıran önemli bir faaliyet olarak öne çıkıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yapılan fındık ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Trabzon'dan geçen yıl yapılan fındık ihracatı, önceki yıla göre yüzde 58 artarak 836 milyon 599 bin dolar oldu.

2,6 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ

Arslantürk'ün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den 2024'te 324 bin 438 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 638 milyon 359 bin dolar döviz girdisi sağlandığını belirtti.

127 ÜLKEYE İHRACAT

Ülkeden geçen yıl 127 ülkeye fındık ihraç edildiğine dikkati çeken Arslantürk, en çok ihracat yapılan 5 ülkenin Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu aktardı.

TRABZON'UN FINDIK İHRACATI GELİRİ

Arslantürk, Trabzon'dan gerçekleştirilen 95 bin 870 ton fındık dış satımından 836 milyon 599 bin dolarlık kazanç sağlandığını vurguladı.

DEĞERDE DE MİKTARDA DA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatının 2023'e kıyasla miktarda yüzde 17, değerde de yüzde 58 arttığını belirten Arslantürk, "Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 12 aylık dönemde toplam fındık ihracatının yüzde 32'lik kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.



