Karaman'da son elma hasadı yapılıyor

İHA

Türkiye’de elma üretiminin yüzde 16’sını tek başına karşılayan Karaman’da, elma hasadında sona gelindi.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 12 milyonu geçen ağaç sayısıyla Karaman’ın Türkiye’de birinci, elma üretiminde ise ilk üç il arasında yer aldığını söyledi.

"HASAT KASIM AYI SONUNDA SON BULACAK"

Bayram, dokuzuncu ayda başlayan elma hasadının bu ay sonu itibarıyla biteceğini belirterek, “Karaman’da bu yıl üretim geçmiş yıllara oranla biraz düşse de çok kaliteli elmamız var. Üreticimiz ise elma satışından ve fiyatlarından gayet memnun.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ELMASI HASAT EDİLİYOR”

Bayram, Türkiye’nin en lezzetli elması olarak bilinen pink lady cinsi elmanın şu an hasat edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Bu elma çok özeldir. Karaman’ın havasından ve iklim şartlarından dolayı kırmızı rengi ve aroması çok lezzetli bir elmadır. Bu elmayla birlikte hasadın da sonuna gelmiş oluyoruz.

"SULUK ELMANIN KİLOSUNU 7-8 LİRADAN, SOFRALIK ELMAYI İSE 12 İLA 17 LİRADAN SATTI"

Türkiye geneline bakıldığında elmada rekoltenin düşük olduğunun görüldüğünü ifade eden diyen Bayram, şu ifadeleri kullandı: