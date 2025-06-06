Karayolu yolcu taşımacılığında sigorta teminatları artacak

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK), Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sektörde güvenliği artırmak amacıyla yürürlüğe giren tarife değişikliğinden SEDDK sorumlu.

Buna göre, 29 Aralık 2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının “A. Tarife” başlıklı maddesinin birinci fıkrası değiştirildi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu” şekline dönüştü.

YENİ SİGORTA ÜCRETLERİ

Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, sağlık giderleri için 252 bin TL, sakatlanma ve ölüm halleri için 252 bin TL olarak belirlendi.

KARARIN UYGULAMAYA GEÇECEĞİ TARİH

Bu Tarife ve Talimat, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu Tarife ve Talimat hükümlerini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütecek.