Kärcher Türkiye 2026 büyüme stratejisini paylaştı

Temizlik teknolojilerinde dünya devi Kärcher, Türkiye’de sektörün lider markası olma hedefiyle hayata geçirdiği konsept mağazalarına yenilerini ekliyor.

Kärcher Türkiye, 2026 yılında perakende stratejisinde mağazalaşma hedefi doğrultusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

Kärcher Türkiye’nin bölgesel erişimi güçlendiren temel bir büyüme alanı olarak konumlandırdığı mağazalaşma stratejisi kapsamında, İstanbul’da açılan ikinci Kärcher Store, Adana ve İzmir’de açılışı gerçekleştirilen yeni lokasyonlar öne çıkıyor.

MAĞAZALAŞMA STRATEJİSİNDE GÜÇLÜ ADIMLAR

Güneydoğu Anadolu’daki en önemli hizmet ve satış merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Kärcher, bölgenin önemli kentlerinden Gaziantep’te yeni bir Kärcher Center açmaya hazırlanıyor. Kärcher, Türkiye’nin önemli metropolleri Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası’nda açacağı satış noktalarıyla 2026 yılı ulusal mağaza ağı stratejisine yeni yatırımlar ekliyor.

ESKİŞEHİR’DE YEPYENİ BİR SHOP-IN-SHOP KONSEPTİ

Kärcher, Shop-in-Shop modeliyle modern perakende alışkanlıklarına uyum sağlayan, çok kanallı erişimi artıran ölçeklenebilir bir yapı kurmayı hedefliyor.

Eskişehir’de tüketiciyle buluşmaya hazırlanan Shop-in-Shop konsepti, tüketicileri Kärcher ayrıcalıklarıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

ANTALYA VE İZMİR MAĞAZALARI YENİ YERLERİNDE KAPILARINI AÇACAK

Kärcher Türkiye, yeni dönemde Antalya ve İzmir’deki Kärcher Center mağazalarını yenileyerek daha stratejik konumlara taşıyor. Bu değişimle müşteri deneyiminin artırılması ve marka görünürlüğünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kärcher, 2026 yılında Türkiye genelindeki mağaza ağını güçlendirmeye odaklanan bir büyüme planı izliyor.