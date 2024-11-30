Kars, Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü

AA

Kars, Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği şehirlerden biri.

Yüksek rakımlı bir bölge olması ve coğrafi konumu nedeniyle Kars'ta kış ayları, genellikle oldukça soğuk ve kar yağışlı oluyor.

Kars'ta bu kış mevsimi uzun ve çetin geçiyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışı etkisini gösterdi.

İlçede beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu.

SÜPHAN DAĞI

Doğu Anadolu'da, Sarıkamış'tan başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar ulaşan ormanlar, uçsuz bucaksız görüntüsüyle dikkati çekiyor.

YABAN HAYVANLARIN YAŞAM ALANI

Bozayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanları, karla kaplandı.

SOĞANLI DAĞLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları ile Kumrutepe ve Çataldere mevkiindeki ormanlar ile Keklik Deresi Vadisi'nin beyaza bürünmesi fotoğraflandı.