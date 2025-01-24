Karşılığı bulunmayan çeklerde bankaların yükümlülüğü değişti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ yayınlandı.

Süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde bankaların ödeyeceği tutar, 9 bin 270 TL'den 12 bin 650 TL'ye yükseldi.

31 OCAK'TA GEÇERLİ

Karar 31 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Bankaların ek yükümlülüğünü attıran tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.