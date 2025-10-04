Kars'ın tescilli gravyer peyniri tezgahlarda

Kars’ın 2 bin 500 rakımlı, zengin bitki örtüsü ve çiçeklerle kaplı meralarında beslenen ineklerin sütünden üretilen gravyer peyniri, uzun uğraşlar sonucunda sofralara ulaşıyor.

20-25 KİLO SÜTTEN 1 KİLO GRAVYER ÇIKIYOR

Üreticiler, mayıs ayında topladıkları sütleri yöreye özgü bakır kazanlarda pişirip çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra dinlenmeye bırakıyor. Ortalama 20-25 kilogram tam yağlı inek sütünden 1 kilogram gravyer elde ediliyor.

SARIKAMIŞ'TA TEZGAHLARDA

Sarıkamış ilçesinde kilosu 900 liradan satışa sunulan tescilli gravyer peyniri, bu yıl da tezgahlardaki yerini almaya başladı.

MAYIS'TA YAPILDI, EKİM'DE KALIPTAN ÇIKARILDI

Peynir işletmeciliği yapan Furkan Turut, Boğatepe köyünde üretilen sezonun ilk gravyerlerini satışa sunduklarını belirtti:

Bu gravyerimiz mayıs ayında yapıldı, kalıplara konuldu. Olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra tezgahımıza geldi. Kestiğimiz gravyer tekeri yaklaşık 80 kilogram. Müşterilerimizin isteğine göre 500 gram veya 1 kilogram paketler yapıp vakumlayarak Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz.