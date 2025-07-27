Kars'ta 2025'te 1.800 ton bal rekoltesi bekleniyor

Kars’ta 591 işletmede, 118 bin 934 arılı kovan bulunuyor.

Kars Valisi Ziya Polat, kentin coğrafi işaretli ürünlerinden olan Organik Kars Balı üretimi yapan vatandaşları ziyaret etti.

Polat, beraberindeki Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile birlikte arıcılarla bir araya geldi.

"KARS BALI, MARKALAŞACAK"

Polat, kovanlar, arı ve peteklerdeki bal hakkında arıcılardan bilgi alarak şöyle konuştu:

Arıcılarımız tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Kovan bakımları ve arı sağlığı kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl altyapı çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimizle de arıcılarımıza destek olduk. Hedefimiz sadece rekolteyi artırmak değil, aynı zamanda Kars balının markalaşma sürecine de katkı sağlamaktır.

KARS, BAL ÜRETİM MERKEZİ

Öte yandan Kars, zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarıyla Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri konumunda.

Özellikle Kafkas arı ırkının anavatanı olması, bölgedeki balın kalitesini ve verimini artırıyor.

ARICILAR UMUTLU

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık gibi olumsuzlukların 2025 yılında beklenmemesi ve çiçeklenme dönemlerinin verimli geçeceği öngörüsü, arıcıları umutlandırıyor.

KARS EKONOMİSİ İÇİN

Kars’ta 2025 yılı hasat döneminde 1.800 tonluk beklenen rekoltenin gerçekleşmesi halinde, hem arıcıların gelirlerinde önemli bir artış yaşanması hem de Kars ekonomisine ciddi bir katkı sağlanması bekleniyor.

Bölgedeki bal üreticileri, kaliteli ve doğal Kars balını ülke geneline ve yurt dışına ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.