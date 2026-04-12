Samsun’da istihdamda dikkat çeken artış: 3 yılda 74 bini aşkın kişi işe yerleştirildi

Samsun’da iş gücü piyasasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son üç yılda önemli bir istihdam artışı yaşandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla 74 bin 931 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

YOĞUN SAHA ÇALIŞMASI VE BİREBİR GÖRÜŞMELER

Valilik tarafından yapılan açıklamada, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında binlerce iş yeri ziyaret edildiği ve yüz binlerce bireysel görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. İşverenlerle adaylar arasında etkin eşleştirme yapıldığı ifade edildi.

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINDA ARTIŞ

Kayıtlı iş gücü sayısında dikkat çekici bir yükseliş yaşanırken, özellikle kadın ve gençlerin iş gücüne katılımında önemli artış kaydedildi. Engelli bireylerin istihdama kazandırılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü aktarıldı.

MESLEKİ EĞİTİM VE PROGRAMLAR ÖNE ÇIKTI

İşbaşı eğitimleri, mesleki kurslar ve toplum yararına programlar kapsamında binlerce kişinin iş gücü piyasasına hazır hale getirildiği bildirildi. Bu süreçte kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanıldığı vurgulandı.

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ELDE EDİLDİ

Meslek danışmanlığı ve eğitim alanındaki faaliyetlerde Samsun’un Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettiği açıklandı. İl, eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerde Türkiye birincisi olurken, iş kulübü faaliyetlerinde de üst sıralarda yer aldı.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Açıklamada, kentte işsizlik oranının son iki yılda düşüş gösterdiği belirtilerek, istihdam politikalarının olumlu sonuçlar verdiği ifade edildi. Çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.