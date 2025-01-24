Kars'ta 5 kişiye bir araç düşüyor

İHA

Kars, 278 binlik nüfusuna rağmen trafiğe kayıtlı 51 bin 532 araç sayısı ile dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şehirdeki araç yoğunluğu son yıllarda artış gösterirken, bu oran Kars'ı ülke genelinde öne çıkan şehirlerden biri haline getiriyor.

EN FAZLA OTOMOBİL KULLANILIYOR

Kars'taki araç türlerine bakıldığında, en büyük payı otomobiller alıyor.

Otomobillerin ardından traktörler, kamyonetler ve motosikletler geliyor.

EKONOMİ CANLI

Trafiğe kayıtlı araç sayısının nüfusa oranla yüksek olması, Kars'ın ekonomik ve sosyal yapısına dair ipuçları veriyor.

Araç sayısındaki bu artış, hem bireysel ulaşım tercihlerindeki değişimi hem de bölgedeki ekonomik canlanmayı gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, bu durumun şehirdeki yaşam standartlarının yükseldiğine ve bireysel araç kullanımının giderek yaygınlaştığına işaret ettiğini belirtiyor.

OTOPARKLAR YETMİYOR

Ancak, artan araç sayısı beraberinde trafik yoğunluğu ve otopark yetersizliği gibi sorunları da gündeme getiriyor.

Kars, sahip olduğu araç yoğunluğu ile küçük şehirlerin ulaşımdaki rolünü yeniden düşündürüyor.

Önümüzdeki yıllarda bu sayının nasıl bir değişim göstereceği ise merakla bekleniyor.

“BÖLGEDE EN ÇOK ARAÇ KARS'TA”

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in verilerine göre; TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024 yılı Aralık ayında şöyle sıralandı:

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı: 51 bin 532

Ağrı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı: 34 bin 565

Iğdır'da trafiğe kayıtlı araç sayısı: 35 bin 619

Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı: 20 bin 977