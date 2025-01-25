Kartalkaya’daki facia sonrası, yangın tüplerinin fiyatı ikiye katlandı

Haber Merkezi

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi yangın çıktı.

Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü.

Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti, alevler 11 saatlik çalışmayla söndürüldü.

YANGIN TÜPLERİNE TALEP ARTTI

Bu olay yangın tüplerine olan talebi artırdı.

Facianın ardından güvenlik önlemlerini artırmak isteyen vatandaşlar ve işletmeler, yangın söndürme ekipmanlarına yöneldi.

Üretici firmalar talebe yetişmek için yoğun mesai yapmaya başladı.

FIRSATÇILARA GÜN DOĞDU

Bu olaydan sonra fırsatçıların ortaya çıkarak yangın tüplerine kısa zaman içerisinde yüzde 100’e varan oranlarda zam yapıldığı görüldü.

414 LİRALIK YANGIN TÜPÜ 735 LİRAYA ÇIKTI

19 Ocak’ta 414 lira olan bir yangın tüpünün fiyatının, 21 Ocak’ta 735 liraya yükseldiği görüldü.

UZMANLARDAN UYARILAR

Yangın güvenliği açısından, en kötü ihtimalle 6 ayda bir yangın sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılması gerekiyor.

Yılda bir kapsamlı genel kontrol, 4 yılda bir ise tüplerin dolumlarının yapılması şart.

ORTALAMA FİYATLAR

Bir araç tüpü 350 TL

2 kilogram 415 TL

İş yerleri için 6 kilogramlık tüpler 1.000 TL

Bu tüpler 50 metrekarelik alanlar için uygun.

Diğer tüpler ise sanayi alanlarında kullanılıyor.