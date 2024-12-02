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Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Kasım ayı, ilk 11 ay ve son 12 aylık verilerini içerin dış ticaret verilerini Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre, kasım ayında ihracat yüzde 3,1 sınırlı azalış ile 22,3 milyar dolarla kapattı ve ithalat yüzde 2,4 sınırlı artışla 29,6 milyar dolar oldu.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 27 AZALDI"

Dengeli ekonomik büyüme ve halkın refah artışının ekonomin en önemli ayağı olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "11 ayda dış ticaret açığımız yüzde 27 oranında azaldı." açıklamasında bulundu.

Ocak-kasım döneminde ihracat yüzde 2,5 artışla 238,5 milyar dolara ulaştı. İthalat yüzde 6,4 azalışla 311,7 milyar dolara geriledi. 11 ayda dış ticaret açığı yüzde 27 azalarak 73,2 milyar dolar oldu.

Son bir yılda ihracat yüzde 2,3 artıyla 261,4 milyar dolar, ithalat yüzde 6,8 azalışla 340,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATTAKİ AZALIŞIN NEDENLERİ

Bakan Bolat, azalışın nedenlerini, şöyle sıralardı:

Enerji ürünleri ve altın ihracatındaki düşüş. İşlenmemiş altın ihracatımız kasımda yüzde 62 azaldı. Euro/dolar paritesindeki gerileme ikinci faktör. Donald Trump'ın ABD'de seçimi kazanması sonrası dolar lehine hareket oldu. Yeni bilgisayarlı transit sistem dediğimiz Faz 5'te geçiş zorlukları oldu. Bütün ülkeler buna uymak zorundaydı. Faz 5'e geçemeyen ülkeler ne ihracat ne ithalat yapamayacaktı. 17 Kasım'da biz bu sisteme geçtik. Köklü yapısal değişiklikler gerekiyordu. Bunun bize 500-600 milyon dolarlık bir kaybı oldu. Bu kayıpları aralığın ilk günlerinde kazanca dönüştüreceğiz.

TÜRKİYE EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün katkı vererek finansal riskleri azaltarak, enflasyondaki düşüşü desteklediğini ifade eden, Bakan Ömer Bolat, dış ticaret verilerini aktarırken Türkiye'nin ekonomisine dair son verileri de şöyle dile getirdi:

Küresel zorluklara ve depreme rağmen uygulanan politikalarla başarı ile ilerliyoruz. Pandemide bile Türkiye büyüyen 3 ülkeden birisi oldu. Türkiye ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Böylece ilk üç çeyrekte, 9 ayın sonunda büyüme yıllık yüzde 3,2 gerçekleşti. Türkiye 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. 3,2'lik büyüme ortalamasına bizim 2,2 puan net katkımız var. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor.

"CARİ İŞLEMLER AÇIĞI AZALDI"

Bakan Ömer Bolat, cari işlemler açığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

2024'ün ilk dokuz ayında cari işlemler açığı 5,3 milyar dolar azaldı. 2024 yılı Eylül ayında, cari işlemlen açığı yıllıklandırılmış olarak (son 12 ay) 9,7 milyar dolara gelilemiştir.

BAKAN ÖMER BOLAT'IN SUNUMUNDA ÖNE ÇIKANLAR:

-Dünya yüzde 3.3 büyüdü. 38'in altında kaldı. 2025'te küresel büyümenin ortalamasının yüzde 3,2 büyüyeceği tahmin ediliyor. Ülkeler büyüme serisini yurt içi artışla sürdürüyor. Yüzde ticaret ise 1,1 küçülmüştü. Şimdiki veriler de küresel ticaret, büyüme verilerinin altında kalmıştır.

-Son 18 ayın 11 inde rekor kırdık.

-İthalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 75,7'ye yükseldi

-Otomobil en fazla artış kaydeden sektör olurken, çelik, fındık mamulleri ve elektrik elektronik artışını sürdürdü.

-Hazır giyim ve konfeksiyon, zeytin, çimento, deri malüllerinin ihracatı azaldı.

-AB en büyük ticaret ortağımız oldu.

-İhracat 2,5 milyon dolarla en çok Birleşik Krallık'ta arttı. En fazla dış ticaretin azaldığı ülke ise İsrail oldu.