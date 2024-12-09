Kasım ayı ihracat iklimi endeksi açıklandı

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Kasım ayına ait Türkiye İhracat İklimi Endeksi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıkladı.

Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 50,6'ya geriledi.

Öte yandan da ihracat pazarlarının talep koşullarında yılbaşından itibaren gözlenen iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.

Endekste 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

KASIM AYINDA GÜÇLENME SINIRLI KALDI

Endeksin ekimdeki 51,1'lik değerinden gerilemiş olması ise güçlenmenin kasım ayında yavaşlayarak sınırlı düzeyde kaldığına işaret etti.

ALMANYA FAKTÖRÜ

Türk imalat sanayi sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da ekonomik aktivite üst üste altıncı ayda da geriledi ve Şubat'tan bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

Kasımda Türk imalatçıların 10 büyük ihracat pazarı içerisinde güçlü performans sergileyen ülkelerde biri hızlı büyümenin devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

ABD VE ORTADOĞU'DA TALEP İYİLEŞİYOR, AVRUPA'DA ZAYIFLIYOR

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şöyle konuştu: