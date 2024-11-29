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Kasımda enflasyonun aylık yüzde 1,98 ve yıllık 46,71'e gerilemesi bekleniyor

Kasımda enflasyonun aylık yüzde 1,98 ve yıllık 46,71'e gerilemesi bekleniyor Kasım ayı enflasyonu, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü saat 10.00'da yayınlanacak. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu.