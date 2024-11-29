Kasımda enflasyonun aylık yüzde 1,98 ve yıllık 46,71'e gerilemesi bekleniyor

Kasım ayı enflasyonu önümüzdeki hafta yayınlanacak.
Veri belli olmadan önce ekonomistler tahminlerini sıralamaya ve yapılan anketlerin sonuçları paylaşılmaya başlandı.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anketin sonuçlarına göre ekonomistler, aylık ve yıllık enflasyonun düşmesini bekliyor.
AYLIK BEKLENTİ: YÜZDE 1,98 ARTIŞ YÖNÜNDE
Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.
AYLIK TÜFE BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI
Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON ORTALAMASI: YÜZDE 46,71
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.
2024 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.
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