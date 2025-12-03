Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enflasyon verisi ile birlikte o ay fiyatı en çok artan ya da azalan ürünlerin hangileri olduğu merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasımda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 olarak kayıtlara geçti.

12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN: EVCİL HAYVANLARLA İLGİLİ ÜRÜNLER

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9,52 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, evcil hayvanlarla ilgili ürünlerdeki fiyat artışını 14,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı ve 12,79 ile paket turlar izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 6,9 ile patates, yüzde 6,59 ile margarin, yüzde 6,01 ile diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) ve yüzde 5,89 ile tereyağı yer aldı.

EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,52 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 8,64 ile tavuk eti, yüzde 8,38 ile yumurta, yüzde 7,07 ile taze balık, yüzde 5,2 ile otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama hizmetleri takip etti.

DEĞİŞİM ORANLARI

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 16,97

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 14,27

Paket turlar 12,79

Patates 6,90

Margarin 6,59

Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi gibi) 6,01

Tereyağı 5,89

Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi) 5,50

Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 5,18

Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 4,63

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Taze sebzeler (patates hariç) -9,52

Tavuk eti -8,64

Yumurta -8,38

Taze balık -7,07

Otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri -5,20

Bebek giyim -4,07

Elektrikli küçük ev aletleri -3,23

Taze meyveler -2,91

Makarna çeşitleri -2,71

Çatal-bıçak takımı -1,91