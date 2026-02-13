Kaspersky'den Sevgililer Günü hediye kartı dolandırıcılığı uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dijital trendler tüketiciler arasında hızla yaygınlaşırken bu eğilimler, dolandırıcıların da radarına giriyor.

Örneğin, 14 Şubat için hediye ararken, hediye kartı iyi bir seçenek mi?

Sevgililer Günü yaklaşırken Kaspersky, hediye kartı sahiplerini ve sevdiklerine dijital hediye almak isteyen kullanıcıları hedef alan çeşitli oltalama (phishing) ve zararlı yazılım kampanyalarını tespit etti. Şirketin güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu tuzaklara düşmemesi için pratik öneriler de paylaşıyor.

HEDİYE KARTINIZI TÜKETEN "BAKİYE SORGULAMA" TUZAĞI

Kaspersky’nin son araştırması, katılımcıların yüzde 80'inin abonelikler, oyun kredileri veya hediye kartları gibi dijital hediyeleri tercih ettiğini gösteriyor. Dolandırıcılar, tanınmış markaları suistimal ederek, sahte çevrimiçi mağazalar kurarak ve hatta doğrudan hediye kartı bakiyelerini çalmak için tasarlanmış sahte doğrulama portalları oluşturarak bu eğilimden faydalanıyor.

Kaspersky’nin oltalama tespit sistemleri; kurbanlara hediye kartlarının geçerliliğini, durumunu veya bakiyesini kontrol etmeleri için "güvenli" bir sistem sunduğunu iddia eden aldatıcı platformlar belirledi. Yakın zamanda hediye kartı alan kişileri hedefleyen bu saldırganlar, kartın kimlik verilerini çalıyor ve kartı kullanıcıdan önce etkinleştirerek bakiyeye erişim sağlayabiliyor.

Kaspersky uzmanları, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için web sitelerinin orijinalliğinin titizlikle kontrol edilmesini öneriyor. Web adresini (URL), tıklamanız istenen bağlantıları ve sitenin sahte olabileceğine işaret edebilecek görsel veya tasarım tutarsızlıklarını dikkatlice inceleyin. Hediye kartı bakiyesini kontrol etmenin en güvenli yolu, başka hiçbir bağlantıya tıklamadan doğrudan markanın resmi web sitesine gitmektir. Kötü amaçlı bağlantılara tıklamayı önlemek için yapay zeka destekli gelişmiş oltalama engelleme bileşeni içeren Kaspersky Premium gibi bir güvenlik çözümü kullanılması tavsiye ediliyor.

HEDİYE KARTI SİZE Mİ YOKSA SİBER SUÇLULARA MI GİDİYOR?

Hediye alışverişi yapanlar, flaş indirimler ve sınırlı süreli tekliflerle çevrim içi alışveriş platformlarına akın ederken; siber suçlular da kullanıcıların en savunmasız anlarını kolluyor.

Kaspersky uzmanları, dünyanın en popüler pazaryerlerinden biri olan Amazon’u taklit eden ve 200 dolarlık hediye kartı vaat eden sahte bir web sitesi tespit etti. Dolandırıcılar, bu cazip teklifle kullanıcıları "Amazon hediye kartınızı alın" düğmesine basmaya teşvik ediyor. Ancak kullanıcı bu düğmeye tıkladığında, siber suçluların mağdurun cihazını uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyan arka kapı (backdoor) içeren bir MSI yükleyicisi indiriliyor.

SİBER GÜVERLİĞİN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Bu dolandırıcılık yöntemi, kapsamlı bir siber güvenlik yaklaşımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yanlış bir bağlantıya tıklamak sadece para ve veri kaybına değil, aynı zamanda cihazın enfekte olmasına veya kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabiliyor. Sahte bir site orijinal mağazanın görünümünü birebir kopyaladığında, hangisinin gerçek hangisinin dolandırıcılık amaçlı olduğunu ayırt etmek oldukça zorlaşıyor.

Kaspersky Premium, web sitesi özelliklerini ve URL'leri analiz ederek şüpheli kalıpları belirleyen gelişmiş tespit teknolojisi sayesinde kullanıcıları sahte çevrimiçi mağazalardan koruyor. Kaspersky Premium, AV-Comparatives Sahte Mağaza Tespiti sertifikasyonundaki üstün performansı nedeniyle 2025 yılında "Onaylı" (Approved) sertifikası alarak güvenli çevrimiçi alışveriş için ideal bir seçenek olduğunu kanıtladı.

SAHTE HEDİYE SİTELERİ

Kaspersky Baş Web İçeriği Analisti Anton Yatsenko, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor: