Katar ile ticarette yeni dönem: Hedef 5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Türkiye ile Katar arasında 26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA), 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Katar arasındaki yıllık dış ticaret hacmi 1,1 milyar dolar (2024 yılında) olup, Türkiye lehine 328 milyon dolar dış ticaret fazlası bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye olarak, bugüne kadar Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği dışında, 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması, 6 ülke ile Tercihli Ticaret Anlaşmaları daha önce imzalanmış olup, yürürlükte bulunuyor.

ANLAŞMALARININ KATKISI

Bu anlaşmalar, son 22 yılda Türkiye'nin dış ticaretinin artmasında ve ihracatı 2002'de 36 milyar dolardan, 2025'te (Haziran) 267 milyar dolara yükselmesinde büyük katkılar yaptı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları (TTA)

Yürürlükte: 23 STA

Yürürlükteki 23 ülke/ülke grubu: EFTA, Makedonya, Bosna Hersek, Tunus, Filistin, Fas, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Şili, Morityus, G. Kore, Malezya, Moldova, Faroe A., Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri

Müzakeresi tamamlanan: 4 STA

Müzakere Süreci Tamamlanan 4 ülke: Lübnan, Sudan, Katar, Ukrayna

Aktif müzakere sürecinde: 3 STA

Aktif Müzakere Yürütülen 3 ülke: Japonya, Körfez İşbirliği Konseyi (KIK) ve Birleşik Krallık

Tercihli ticaret anlaşması: 6 TTA

Yürürlükteki 6 ülke: İran, Azerbaycan, Pakistan, Özbekistan, D-8, TPS-OIC Aktif Müzakere Yürütülen Ülke: Cezayir, Özbekistan(Genişletme)" Müzakere Süreci Tamamlanan Ülke: Maldivler

TÜRKİYE-KATAR ANLAŞMASI (TEOA) İLE NE HEDEFLENİYOR?

TEOA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte;

-Katar ile 1 milyar dolar seviyesindeki mevcut ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması,

-İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi,

-Türk firmalarının, Katar pazarına avantajlı şartlarda girişinin sağlanması,

-Karşılıklı yatırımların artırılması ve üretim-istihdam odaklı projelerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Katar, aynı zamanda, Türk özel sektörünün enerji kaynakları ve stratejik hammaddelere erişimi açısından önemli bir ortak ülke konumunda.

TEOA NELER GETİRİYOR?

1. Gümrük Vergilerinin Kaldırılması

Ticarette konu olan malların önemli bir kısmında karşılıklı olarak gümrük vergileri ve eş etkili tedbirler kaldırıldı.

2. Teknik ve Ticari Düzenlemeler

Anlaşma kapsamında yürürlüğe giren başlıca ticari düzenlemeler şunlardır:

-Teknik engellerin kaldırılması,

-Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri,

-Damping ve korunma tedbirleri,

-Hizmet ticareti,

-E-ticaret hükümleri,

3. Ön Plana Çıkan Sektörler

Sanayi ürünlerinde:

Otomotiv, inşaat malzemeleri, mücevherat, beyaz eşya, tekstil ve halı, ayakkabı, temizlik ürünleri, plastik, makine ve elektrik-elektronik