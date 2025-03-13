Katar'dan Suriye'ye doğalgaz sevkiyatı

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Suriye'de rejim değişikliği ile birlikte ülke ihtiyaçlarını gidermeye ve kendini geliştirmeye odaklandı.

Yönetime geçenler de uluslararası temaslarını artırarak pek çok konuda işbirliğine gitiyor.

Katar, Suriye'nin enerji arzını artırmak için Ürdün üzerinden ülkeye doğalgaz sevkiyatı yapmaya başlayacak.

ABD ONAYIYLA SEVKİYAT

Gelişme, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar tarafından aktarılırken, ABD'li bir yetkili de sevkiyata Washington'dan onay çıktığını söyledi.