Katılım Finans 'Kefalet Destek Programı' tanıtıldı: Reel sektöre 9,3 milyar TL’lik faizsiz finansman

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı, 30 Ocak’ta İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri’nde düzenlenen imza ve tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu.

“Değer üretenlerle, değerleriyle finansman” anlayışıyla yapılandırılan program, reel sektörün faizsiz finansmana erişimini kolaylaştırmayı, üretim ve istihdamı desteklemeyi amaçlıyor.

KATILIM FİNANS SİSTEMİNE ÖZEL YAPILANDIRILMIŞ BİR MODEL

KGF Başkanı Erdoğan Özegen, program kapsamında MÜSİAD öncülüğünde KGF ve Ziraat Katılım iş birliğiyle reel sektöre 9,375 milyar TL kaynak sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Sağlanacak finansmanın üretim, yatırım ve istihdama önemli katkı sunacağını vurgulayan Özegen, modelin katılım finans ilkelerine uygun, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıda tasarlandığını ifade etti.

Özegen, KGF’nin bugüne kadar 611 binden fazla firmaya toplam 1 trilyon 702 milyar TL krediye kefalet sağladığını hatırlatarak, kurumun yalnızca bir teminat mekanizması değil, reel sektör için stratejik bir kalkınma ortağı olduğunu söyledi. Özegen, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ile Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

ZİRAAT KATILIM: REEL SEKTÖRÜN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise konuşmasında, Ziraat Katılım’ın Türkiye’nin ilk kamu katılım bankası olarak sektörde öncü bir rol üstlendiğini belirtti. 2025 itibarıyla kuruluşunun 10. yılını kutlayan bankanın, geçen on yılda katılım bankacılığının gelişimine ve reel sektörün finansmanına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Katılım bankacılığını yalnızca bir finansman modeli değil, üretimi, ticareti ve istihdamı önceleyen bir kalkınma yaklaşımı olarak gördüklerini vurgulayan Özdemir, güçlü kamu desteği, yaygın hizmet ağı ve sağlam finansal yapıyla özellikle KOBİ’lerin yanında olduklarını söyledi.

“FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN GÜÇLÜ BİR ZEMİN OLUŞTURUYORUZ”

KGF desteğiyle hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın, Ziraat Katılım’ın sürdürülebilir büyüme ve reel sektör odaklı finansman hedefleriyle örtüştüğünü belirten Metin Özdemir, “Bu programla KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırırken, yatırımı ve üretimi destekleyen güçlü bir finansman zemini oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde katılım finansmanında derinliği artıracak yeni ürün ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

MÜSİAD: REEL SEKTÖRÜN TALEBİ SOMUT ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜ

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de konuşmasında, her yıl düzenli olarak yapılan ekonomik değerlendirmelerde iş dünyasının en önemli sorununun finansmana erişim olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Bu durumun kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Özdemir, reel sektörün ihtiyaçlarını kamu kurumlarıyla istişare ederek çözüm yolları geliştirdiklerini vurguladı.

Özdemir, Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın bu istişare sürecinin somut bir sonucu olduğunu belirterek, programın yalnızca MÜSİAD üyeleriyle sınırlı olmadığını, reel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelere açık olduğunu kaydetti.

GENİŞ KAPSAMA SAHİP FAİZSİZ FİNANSMAN İMKÂNI

Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın, üretim, ticaret ve istihdam odaklı tüm işletmelerin faizsiz finansmana erişimini desteklemeyi hedeflediğini belirten Özdemir, bu programın MÜSİAD öncülüğünde ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hayata geçirilen ilk örnek olma özelliğini taşıdığına dikkat çekti.

PROGRAMIN İLK AŞAMASI

Programın ilk diliminde yüzde 80 kefalet oranı ve 7,5 milyar TL KGF kefaletiyle, Ziraat Katılım tarafından toplam 9,375 milyar TL’lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Program kapsamında sağlanacak finansmanlar; arsa ve bina yatırımları hariç olmak üzere yatırım ve işletme harcamalarının finansmanında kullanılacak. Katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda yapılandırılan program, üretim ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.