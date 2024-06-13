Kayıt dışı çalışan moto kuryelerden vergi alınacak Yeni torba yasada kayıt dışı çalışan moto kuryeleri vergilendirmek amacıyla çalışma başlatıldı. Bir şirkete bağlı olmadan kendi adına çalışan moto kuryelerin kazançlarının gelir vergisi kapsamına alınması öngörülüyor.

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Motosikletli kurye sayıları, koronavirüs salgını sırasında arttı.

Bu işi yapanların bir kısmı, belirli işletmelerde sigortalı olarak çalışıyor. Bu kişilerin vergileri bağlı olduğu kurum tarafından karşılanıyor.

Ancak bir kısım moto kurye de kendi hesaplarına iş yapıyor ve kazançlarından bir vergi ödenmiyor.

İşte Hükümet kayıt dışı çalışan bu moto kuryeleri radarına aldı.

TBMM'ye sunulması planlanan moto kuryelere yönelik vergi çalışmasının detayları paylaşıldı.

Moto kuryelere vergi, Kurban Bayramı sonunda ele alınacak

Kurban Bayram sonrası Meclis’e sunulması planlanan yeni torba yasada, moto kuryelerin vergilendirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Sigortalı sayısı 140 binken, sigortasız çalışan sayısı 350 bin

Sigortalı çalışan moto kurye sayısının 140 bin olduğu, sigortasız çalışanlar da eklendiğinde bu sayının 350 binleri bulduğu düşünülüyor.

Sigortalı çalışan moto kuryeler için sıkıntı bulunmuyor

Herhangi bir şirkette ücretli olarak çalışan moto kuryeler açısından vergilendirme yönünden herhangi bir sıkıntı yok.

Kendi hesabına çalışan moto kuryelerde sıkıntı var

Çünkü, şirkette ücretli olarak çalışan moto kuryelere ödenen ücretler, gelir vergisine tabi tutuluyor ve ilgili şirket tarafından beyan edilerek vergi dairesine ödeniyor.

Bir işverene bağlı olmadan kendi hesabına çalışan moto kuryelerde ise sorun var.

Bir işverene bağlı olmadan çalışan moto kuryelerin elde ettiği gelirin kayıt altına alınması gerekiyor.

Bu şekilde devamlı moto kurye faaliyetinde bulunulması ve gelir elde edilmesi halinde, elde edilen gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekiyor.

Defter tutma yükümlülüğü

Bu da ticari kazanç sahibi olarak mükellefiyet kaydı, defter tutma, beyanname verme gibi birçok vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesini içeriyor.

Moto kuryelerin basit usulde vergilendirilmesi sonrasında şahıs şirketi kurarak "esnaf" statüsüne hizmet vermesi düşünülüyor.

Torba yasanın içine girecek

Kayıt dışı çalışan moto kuryelerin vergilendirilmesi amaçlanıyor. Moto kuryelerin sosyal medya fenomenleri gibi gelir vergisi kapsamına alınması düşünülüyor.

Basit usulde vergilendirilip, sadece stopaj ödeyecekler

Ancak kayıt dışı çalışan mayo kuryelerin kayıt altına alındığında daha basit bir vergilendirme usulüne tabi olmaları ve belli bir tutara kadar sadece stopaj yoluyla vergilendirilmeleri için düzenleme yapılacağı ifade ediliyor.

Bankaların sorumluluğu

Bankalar, bu kapsamda açılan özel hesaplara aktarılan hasılat tutarları üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak, beyan edip vergi dairesine ödemekle yükümlü olacaklar.

Kazançlarının 3 milyon lira altında kalması halinde

Bu hesapta toplanan yıllık brüt hasılatın ilgili yıl itibarıyla belirlenen tutarın (2024 yılı için 3 milyon lira) altında kalması halinde, moto kuryeler banka tarafından yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılan söz konusu gelirleri için beyanname vermeyecek.

Kazançlarının 3 milyon lira üzerinde kalması halinde

Kazanç toplamı ilgili yıl itibarıyla belirlenen tutarı (2024 yılı için 3 milyon lira) aşan moto kuryelerin ise, elde ettikleri gelirlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekecek.

2025 yılı başında yürürlüğe girebilir

"Haber Global" tarafından aktarılan ve kesin hatlarının daha sonra paylaşılacağı düzenlemenin 2025 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.