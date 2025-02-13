DHA

Kayseri’de çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Çiçekçilerin beyanına göre vatandaşlar en çok kırmızı gülü tercih ediyor.

Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan çiçekçiler 14 Şubat öncesinde hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlardan gelen siparişleri hazırlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

"FİYATLARA ZAM YOK"

Çiçekçi Mehmet Bener, vatandaşlardan en çok kırmızı gül talebi geldiğini söyleyerek gül fiyatlarında zam olmadığını kaydederek şöyle konuştu:

14 Şubat dolayısıyla yoğunluğumuz başladı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızı da çiçek almaya bekliyoruz.

"EN ÇOK KIRMIZI GÜLLER İLGİ GÖRÜYOR"

Her sene olduğu gibi bu 14 Şubat’ta da en çok ilgi gören kırmızı gül oluyor. Bunun yanında yurtdışından gelen çift renk güllerimiz de mevcut. Bunlara da ilgi var ama en çok ilgiyi kırmızı güller alıyor.

"TANESİ 100-200 TL ARASINDA"