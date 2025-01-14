Kaysım ayına ait tavuk eti üretim verileri açıklandı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi geçen yıl kasımda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 216 bin 754 tona yükseldi.

Tavuk yumurtası üretimi de Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 9,1, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 4,9 düştü. Tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 710 milyon 852 bin adede geriledi.

Bu dönemde 1 milyar 710 milyon 852 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

KESİLEN TAVUK SAYISI

Kesilen tavuk sayısı geçen yılın kasım ayında, yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 115 milyon 777 bin olarak kayıtlara geçti.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ

Geçen yıl ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7 ve tavuk eti üretimi yüzde 6,9 arttı.