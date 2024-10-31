KDV'ye ilişkin istisna ve iade uygulamaları düzenlendi

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Mükelleflerin katma değer vergisinde (KDV) iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya teminat vermeden iade alabileceği tutar 50 bin liraya yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğde, ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.

KDV İSTİSNASI

Buna göre, tebliğde, kanunda yer alan eğlence ve gezi amaçlı deniz araçlarına, özel yat ve teknelere limanlarda verilen hizmetlere KDV istisnası uygulanmayacağına dair düzenlemeye ilişkin detaylara yer verildi. Yük ve yolcu taşımacılığına uygun deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının teslimine, bakım-onarımına ve imalatına ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna hükmü de tebliğe eklendi.

Genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanmak üzere afet bölgesi kabul edilen yerlerdeki taşınmazların inşasına ilişkin yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler ile genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimine ilişkin istisna kapsamına giren işlemler de tebliğle düzenlendi.

VEKALET ÜCRETLERİ

Tebliğle ayrıca mahkemeler veya icra ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin avukata ödendiği durumlarda serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden adına düzenlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Böylece KDV mevzuatı ile gelir vergisi mevzuatındaki farklılıklar giderildi.

KÜÇÜK İADE TALEPLERİ HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

Vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan küçük iade taleplerinin hızlı sonuçlandırılmasını teminen mevcut uygulamada yer alan alt sınır aylık 10 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Böylece mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle herhangi bir inceleme, YMM raporu veya teminat vermeden iade alabileceği tutar 50 bin lira olarak belirlendi.

Riski nispeten düşük olan sektörlerdeki iadelerin prosedürlerinin azaltılması kapsamında altın, gümüş, platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetlerinden kaynaklanan mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmesine imkan sağlandı.

Kamusal hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin beledi hizmetleri, herhangi bir işletmenin ticari, sınai ve zirai faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetler gibi değerlendirilecek. Bu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen yatırım teşvik belgelerine istinaden talep edilen KDV istisna belgelerinin, ticari faaliyet kapsamındaki ayrı bir iktisadi işletmeleri varsa onun adına düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlendi.

İadelerin yapılmasında vergiye uyumlu mükellefler lehine pozitif ayrımcılık yapan İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi ve Hızlandırılmış İade Sistemi Sertifikası ile ilgili belgelerin talep edilmesine ilişkin hadler yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi.

Katma değer vergisi (KDV) genel uygulama tebliğinde kapsamlı değişiklikler öngören KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SERTİFİKASI PARA SINIRI ARTIRILDI

KDV genel uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğe göre, İndirimli Teminat Uygulama Sertifikası (İTUS) alma kriterlerinde yer alan parasal sınırlardan; en az aktif toplamı sınırı 40 milyon TL'den 100 milyon TL'ye, maddi duran varlıklar toplamı sınırı 10 milyon TL'den 25 milyon TL'ye, öz sermaye tutarı sınırı 20 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, net satışlar sınırı ise 50 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkarıldı.

İndirimli Teminat Uygulama Sertifikası (İTUS) alma parasal sınırı:

En az aktif toplamı sınırı 40 milyon TL'den 100 milyon TL'ye,

Maddi duran varlıklar toplamı sınırı 10 milyon TL'den 25 milyon TL'ye,

Öz sermaye tutarı sınırı 20 milyon TL'den 50 milyon TL'ye,

Net satışlar sınırı ise 50 milyon TL'den 125 milyon TL'ye.

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SERTİFİKASI PARASAL SINIRLARI ARTIRILDI

Uygulama kapsamında Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) Sertifikası alma kriterlerinde yer alan parasal sınırlardan; en aktif toplamı sınırı 200 milyon TL'den 500 milyon TL'ye, maddi duran varlıklar toplamı sınırı 50 milyon TL'den 125 milyon TL'ye, öz sermaye tutarı sınırı 100 milyon TL'den 250 milyon TL'ye, net satış sınırı ise 250 milyon TL'den 625 milyon TL'ye yükseltildi.

Uygulama kapsamında Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) Sertifikası alma parasal sınırlar:

En aktif toplamı sınırı 200 milyon TL'den 500 milyon TL'ye,

Maddi duran varlıklar toplamı sınırı 50 milyon TL'den 125 milyon TL'ye,

Öz sermaye tutarı sınırı 100 milyon TL'den 250 milyon TL'ye,

Net satış sınırı ise 250 milyon TL'den 625 milyon TL'ye.