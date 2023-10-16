KentBank, Türkiye ve Hırvatistan'daki girişimciler arasında köprü oluyor Hırvatistan'da faaliyet yürüten bir Türk bankası olan KentBank, aynı zamanda Türk girişimcilerinin ülkedeki faaliyetlerine destek vermesi ile tanınıyor.

AA

KentBank, Türkiye'de başladığı bankacılık serüvenini Hırvatistan'da devam ettiriyor.

Hırvatistan'da ilk müşteriye özel çözümler sunan banka, Türkiye-Hırvatistan arasındaki ticaret hacmi hedefine hizmet ediyor.

Ülkede bir anda şube ve ATM sayısı ile gelişme gösteren kuruluş, yürüttüğü çalışmalarla Türkiye ve Hırvatistan'daki girişimciler arasında köprü vazifesi görüyor.

Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli KentBank Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Hasan Ecesoy, yaptıkları çalışmaları anlatarak, Avrupa Birliği (AB) fonlarına dikkat çekti.

"Banka, Hırvatistan'da ilk 10'a girdi"

Ecesoy, bankanın Hırvatistan'da 17 şubesiyle sektörde ilk 10'a girmeyi başardığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Türk firmalarının Hırvatistan'da ve Avrupa Birliği içinde hayata geçirecekleri projelere doğrudan ve Türk bankaları ile iş birliği yaparak destek veriyoruz.

"KentBank, 2011'de Banka Srond'u satın alarak sektöre girdi"

Ecesoy, bankanın faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, KentBank'ın, 2011'de Banka Brod'u satın alan Türkiye'nin önde gelen iş gruplarından Süzer Grubu'nun finans sektörü deneyimini ülke sınırlarının dışına taşıdığını söyledi.

"AB fonları Hırvatistan'da yatırım için cazip fırsatlar sunuyor"

Bankanın ortaya koyduğu performansıyla sürdürülebilir ve hızlı büyümeyi sağladığını dile getiren Ecesoy, Türk sermayeli KentBank'ın iki ülke ekonomisi arasında köprü olma amacı çerçevesinde Hırvatistan ve Türkiye'den girişimciler için yeni iş fırsatları yaratarak bilgi ve danışmanlık desteği sağladığını bildirdi.

Türk girişimcilerine danışmanlık desteği

Ecesoy, Türk sermayeli KentBank'ın iki ülke ekonomisi arasında köprü olma amacı çerçevesinde Hırvatistan ve Türkiye'den girişimciler için yeni iş fırsatları yaratarak bilgi ve danışmanlık desteği sağladığını bildirdi.

Türk girişimcilerine altyapı ve üstyapı projelerinde destek

Son yıllarda AB fonlarının desteklediği birçok altyapı ve üstyapı projelerinde Türk girişimcilerinin artan ilgisine ve bunlardan gerçekleşen işlere KentBank'ın katkı verdiğini belirten Ecesoy, şöyle konuştu:

Bireysel ve KOBİ girişimcilerinin yanı sıra kurumsal müşteriler de Hırvatistan'daki üretim, yatırım ve ticaretin finansmanı ve kurumsal bankacılık ihtiyaçları için kapsamlı çözümlere, uluslararası bankacılık ürün ve hizmetlerine KentBank'ın deneyimiyle erişebiliyor. Başta girişimciler ve profesyoneller olmak üzere müşterilerin ticari ve özel finansal ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan Hırvatistan'ın ilk gerçek 'kişiye özel hizmet' sunan bankasıyız.

17 şube ile hizmet veriyor

Üçü ticari olmak üzere 17 şube, 250 çalışan ve 1.000'den fazla otomatik para çekme makinasından (ATM) oluşan bir ağ ve sürekli gelişen dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla başta bireysel müşteriler, KOBİ'ler ve Türkiye ilişkili şirket ve şahıslar olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesine hizmet vermekteyiz.

Dijitalleşmesine yönelik yatırımlara hız verildi

Ecesoy, bankanın bilgi işlem altyapısına ve tüm süreçlerin uçtan uca dijitalleşmesine yönelik yatırımlarına da hız verdiğini anlattı.

"Türk sermayeli KentBank, Hırvatistan'ın en büyük 9. bankası"

Bankanın 2022'de gerçekleştirdiği yüzde 8,5'lik ortalama öz kaynak kârlılığından sonra 2023'te yüzde 11,5'e ulaşarak en yüksek kâr ve öz kaynak karlılığını gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade eden Ecesoy, şu bilgileri aktardı:

2022'de 541 milyon euro olan toplam aktiflerimiz, 30 Haziran 2023'te 663 milyon euroya, toplam mevduatlarımız 481 milyon euroya, toplam krediler ise 327 milyon euroya erişti. 2023'te 7 milyon euro net kâra ulaşacağız. Başta dijitalleşme olmak üzere yapılan yatırımlar ve uygulanan stratejiler sayesinde, aktif sıralamada hızla yükselerek Hırvatistan'ın en büyük 9. bankası oldu.

22 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor

Hisselerinin tamamının Süzer Grubu’na ait olduğu Kent Bank, farklı segmentlerden 22 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor.

Kent Club uygulaması

Zagreb şehir merkezinde bulunan şubede özel olarak düzenlenen mekanda yer alan Kent Club; müşterilerin bir araya gelerek network oluşturmalarını, yanı sıra kişisel gelişimleri ve ticari olarak büyümelerini teminen bilgi ve fikir alışverişi yapabilmelerine zemin oluşturmak amacıyla oluşturuldu.

KentBank’ın marka ve iletişim tasarımı dalında geçtiğimiz yıl “Red Dot Tasarım Ödülü ” almasına da önemli bir katkıda bulundu.

2023’te 7 milyon euro net kâr beklentisi

KentBank 2022’de gerçekleştirdiğimiz yüzde 8,5’luk ortalama özkaynak kârlılığından sonra 2023 yılında yüzde 11,5’a ulaşarak banka tarihinin en yüksek kâr ve özkaynak kârlılığını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Banka kaynakları, aktiflerini ve kredi büyüklüklerini şöyle belirtiyor:

2022’de 541 milyon euro olan toplam aktiflerimiz, 30 Haziran 2023 ‘te 663 milyon euroya, toplam mevduatlarımız 481 milyon euroya, toplam krediler ise 327 milyon euroya erişti. KentBank son üç yılda en hızlı büyüyen banka olmasına rağmen ihtiyatlı risk politikası sayesinde 30 Haziran 2023 verilerine göre yüzde 2,5 ile sektör ortalaması olan yüzde 3,9’dan çok daha düşük bir NPL oranına sahiptir. Sermaye Yeterlilik Rasyosu, 31 Aralık 2022 itibariyle yüzde 17,3 gibi güçlü bir seviyede bulunmaktadır.

Hırvatistan'daki bankacılık sektörü

Ecesoy, Hırvatistan'ın yaklaşık 4 milyon nüfusu ve 71 milyar euro GSYH'sinin bulunduğunu bildirerek, ülkenin 2022'de yüzde 6,4'lük güçlü büyümesinin ardından bu yılda yüzde 2,9 büyümesinin beklendiğini anlattı. Ülkedeki bankacılık sektörüne ilişkin bilgi veren Ecesoy'un değerlendirmesi şöyle:

Toplamda 20 bankadan oluşan ve büyük uluslararası bankaların faaliyet gösterdiği gelişmeye açık bir sektör. 2022'de güçlü GSYH büyümesi ve Euro Bölgesi'ne katılımın etkisiyle toplam aktiflerde yüzde 14,8'lik büyüme oranı yakalandı. Yüksek sermaye oranları ve sürekli iyileşen kredi kalitesi de dikkat çekiyor

İki ülke ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Verimli toprakları, gelişmiş ulaşım altyapısı, zengin yenilenebilir enerji kaynakları ve yetişmiş iş gücüyle Hırvatistan'ın, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi avantajlarıyla Türk girişimcilerinin ve yatırımcılarının ilgisini çektiğini ifade eden Ecesoy, şunları kaydetti:

Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımları 2022'de 200 milyon euroya ulaştı. İki ülke arasında enerji, altyapı, dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir iş birliği ve ticaret alanı bulunuyor. AB fonlarının sağladığı ivmeyle enerji, altyapı ve dijitalleşme yatırımlarının Hırvatistan'da artması bekleniyor. Ülke, müteahhitlik hizmetleri, deniz turizmi ve yat imalatının yanı sıra otel yatırımları gibi alanlarda da fırsatlar sunuyor. Türkiye-Hırvatistan arasındaki ticaret hacmi 2022'de 1 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirlenen hedef, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolar olarak açıklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)