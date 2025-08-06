Kerkük'teki petrol sahaları geliştirmeye başlanacak

Irak petrol rezervini harekete geçirecek pazarlıklar sürüyor.

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani, İngiliz petrol devi BP'nin bir aydan kısa süre içinde Kerkük'teki petrol sahalarında geliştirme projelerine başlayacağını açıkladı.

Şirket, Irak hükümetiyle yaptığı anlaşmanın ardından ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğeri üretim yapmayı planladığını belirtmişti.

25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şubat'ta Reuters'e bilgi veren Iraklı üst düzeydeki bir petrol yetkilisi, BP'nin Kerkük'teki dört petrol ve doğalgaz sahasını geliştirmek için proje süresi boyunca 25 milyar dolara varan yatırım yapacağını söylemişti.