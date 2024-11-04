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DHA

Son günlerde popülerleşen Dubai çikolatası, en çok talep gören, tüketilen ürünleri arasında yer aldı.

Bu da fıstığın anavatanı olan illerde benzer ürünlerin yapılmasına vesile oldu.

Adanalı bir tatlıcı, içeriği Kilis’in coğrafi işaret belgesiyle tescilli "Cennet Çamuru" olan Dubai çikolatasına yeni bir yorum katarak "Adana Çikolatası" ismiyle müşterilerine sunmaya başladı.

ADANA ÇİKOLATASI YAPTI

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise Dubai çikolatası olarak bilinen çikolatayı yeniden yorumlayarak Adana çikolatası yaptı.

“YOĞUN TALEP VAR”

Ayrıca Geyik, Kilis’in coğrafi işaret belgesiyle tescilli Cennet Çamuru’ndan Adana Bombası da yaparak menüsüne ekleyerek şöyle konuştu:

Dubai çikolatası çok Dubai olarak nam saldı. Biz de talepler üzerine yapmaya başladık ama bu çikolatanın içerisindeki ürün Kilis’e ait coğrafi işaret belgesiyle tescilli ‘Cennet Çamuru’. Biz bu ürünün satışını Adana Çikolatası olarak yapıyoruz. Şu anda yoğun talep var. Gelen misafirlerimizin hoşuna gitti.

"FISTIK BİZİM, ŞEKER BİZİM, KADAYIF BİZİM"

Herkesin yöresel ürünlere sahip çıkması gerektiğini anlatan Geyik, “İç dolgusunu Adana bombasında da denedik. Fıstık bizim, şeker bizim, kadayıf bizim. Kendi ürünlerimizi yurt dışında pazarlatmak yerine kendi ülkemizde bu ürünlere sahip çıkalım.” ifadelerini kullandı.

"CENNET ÇAMURU, BİZİM TESCİLLİ ÜRÜNÜMÜZ"

Tatlıyı yemeye gelen Halef Noyan, “Biz buna Dubai çikolatası demeyelim. Tescilli ürünümüz Cennet Çamuru’nu bize yedirmeye çalışıyorlar. Bize ait olan bizimdir. Adanalı tatlıcı buna sahip çıkmış. Cennet Çamuru herkesin tüketebileceği, güzel bir ürün. Çikolatası ve Adana Bombası da çok güzel olmuş.” diye konuştu.

"ADANA ÇİKOLATASI İSMİ ÇOK YAKIŞMIŞ"

Oğuz Gülnaz isimli vatandaş, “Sosyal medyada görüp geldim ve denedim. Çok güzel bir ürün. Cennet Çamuru bizim tescilli ürünümüz. Neden Dubai çikolatası deniyor onu da bilmiyorum. Adana Çikolatası ismi çok yakışmış. Böyle ürünlere sahip çıkılması lazım.” dedi.