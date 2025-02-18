Kilis'te tespihler yatırım aracı oluyor

İHA

Kilis’te tespih tamiri ve satışı yapan Hüseyin Aktı, tespihlerin yalnızca bir aksesuar değil aynı zamanda yatırım aracı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

21 yaşındaki Hüseyin Aktı, tespihlerin artan talebi ve yüksek fiyatlarının, koleksiyoncular ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

4 ASIRLIK TESBİH

Aktı, el işçiliğiyle yapılmış 200, 300 ve 400 yıllık tespihlerin değer kazandığını ve özel koleksiyoncuların ilgisini çektiğini ifade etti.

HEPSİ BİRER SANAT ESERİ

Aktı, "O dönemin ustaları tamamen el emeğiyle çalışıyordu. Bu tespihler, her biri adeta bir sanat eseri gibi işlenmiş ve zamanla değer kazanmış durumda. Bu yüzden tespihlerin tarihi, işçilikleri, makinesiz üretimi el emeği ile ve kullanılan malzeme, tespihin değerini belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor." dedi.

SIKMA KEHRİBAR TESBİHLER YATIRIM ARACI

Hüseyin Aktı, Osmanlı dönemi sıkma kehribar tespihlerinin yatırım aracı olarak büyük önem taşıdığını vurguladı.

"TANESİ 100-200 BİN LİRA ARASINDA"

Aktı, "Osmanlı sıkma kehribar tespihleri, zamana karşı dayanıklılıkları ve nadir bulunmaları nedeniyle ciddi bir koleksiyon değeri taşıyor. Bu tespihler, koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle alınıp satılmakta. Bugün, özellikle bu tür sıkma kehribar tespihler, 100 bin lira ile 200 bin lira arasında alıcı bulabiliyor." şeklinde konuştu.

YATIRIMCILAR İÇİN TESPİH SEÇİMİ

Tespih işine uzun yıllardır emek veren Hüseyin Aktı, tespih alıcılarının, özellikle yatırım amaçlı satın alacaklarsa, dikkat etmeleri gereken birkaç önemli faktörü sıralayarak şöyle konuştu: