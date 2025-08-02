Kimya sektöründen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru

Kimya sektörü ise temmuz ayında gösterdiği güçlü performansla 3,4 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Geçen yıl temmuz ayına göre kimya ihracatı yüzde 33 arttı.

Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı ise yüzde 4,5 artışla 19 milyar doları aştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz temmuz ayında gerçekleştirdiği 3,4 milyar dolarlık ihracat ile aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı." ifadesini kullandı.

İHRACATTA İKİNCİ SEKTÖR OLDU

En çok ihracat yapan ikinci sektör kimya oldu. Sektörün 7 aylık ihracatı ise 19 milyar doları aştı.

AYLIK BAZDA TARİHİ REKOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz temmuz ayında gerçekleştirdiği 3,4 milyar dolarlık ihracat ile aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdı." değerlendirmesinde bulundu.

DEĞER ARTIŞINDA LİDER

Temmuz ayı itibarıyla 850 milyon dolarlık değer artışı sağlayan kimya sektörünün bu yönüyle tüm sektörler arasında en çok değer artışı gösteren birinci sektör olduğunu vurgulayan Pelister, şunları kaydetti: