Kırsal kalkınma destekleri projelerin tamamlanma süresi uzatıldı

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık alanında destekler vererek, projelere getirilen tamamlama süresinde de uzatıma gidiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma sürelerinde değişiklik yapıldı.

TAMAMLANMA SÜRE SONU 30 NİSAN 2025'E SARKITILDI

Buna göre, mücbir sebepler hariç, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olan projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.