İHA

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışının ardından kayak sezonu erken açıldı.

Kentteki pastırmacı esnafı da dağdaki hareketliliğin işlerine olumlu yansıyacağını düşündükleri için kayak sezonu boyunca bol bol satış yapacaklarını düşünüyor.

"PASTIRMA VE SUCUK FİYATLARI AYNI"

Şu an için pastırma ve sucuk fiyatlarında bir değişiklik olmadığını söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, şöyle konuştu:

Şu anda pastırma ve sucuk fiyatlarımız sene başındakilerle aynı değişmedi. Tabii ocak ayından sonra asgari ücrete zam gelmesi ile bizim de fiyatlarımızda bir artış olacaktır.

"PASTIRMA 1.000 TL, SUCUK 850 TL"

Şu anda pastırmamız 1.000 TL’den başlıyor bin 600 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor. Sucuk fiyatlarımız da 500 TL’den başlıyor 850 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor.

"KIŞ SEZONU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Güzel, kış sezonunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Kış sezonu bizim için çok önemli. Çünkü Erciyes gibi bir dağımız var. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer yakın illerden yerli turist dediğimiz insanlar kayak yapmaya geliyorlar. Bizim de bir umudumuz var tabii.

"KAYAKÇILAR HAFTA SONU ŞEHRİ GEZİYOR"