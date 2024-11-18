Kısa vadeli dış borç stoku 176,4 milyar dolar oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 0,1 artışla 176,4 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,5 oranında artarak 79 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,9 oranında azalarak 59 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

TCMB verilerine göre, eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku, 233,1 milyar dolar oldu.

BANKALARIN KISA VARELİ KREDİLERİ

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 60,8 oranında artarak 20,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,2 oranında azalarak 19,8 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4,4 oranında azalışla 19,8 milyar ABD doları oldu.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 26,8 oranında artışla 19,2 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı.

EN FAZLA BORÇ ÖZEL SEKTÖRDE

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 23,7, Merkez Bankası yüzde 16,5, özel sektör ise yüzde 59,8 paya sahip.