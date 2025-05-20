Kıyı Emniyetine 21 işçi alınacak

AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün eleman ilanı Resmi Gazete'de yer aldı.
Yayımlanan ilana göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.
Bu kapsamda ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, gözcü-muhabereci ünvanlarında 21 kişi alınacak.
İlana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.
Ayrıntılar, bu kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.
MÜLAKAT YERİ DUYURULACAK
Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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