Kıyı tesisi işletme izinleri ve tersane işlemleri onayı AYGM'de

AA

Uygulamada karşılaşılan zorlukları gidermek, gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve işleyişi daha pratik hale getirmek için yeni kararlar alınmaya devam ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri" ile "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri" hakkında yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ONAY SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK

Buna göre, onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesislerinin vaziyet planları, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nden alınan izinleri müteakip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce (AYGM) tarafından yayımlanan yönergede belirtilen iş ve işlemlerin eksiksiz tamamlanması koşuluyla bu kurumdan onay istenecek.

Onay süreci, AYGM tarafından yayımlanan yönergede belirtilen iş ve işlemlerin eksiksiz tamamlanması koşuluyla yürütülecek.