Bakanlık maden rafinerileri listesine 3 yeni firma ekledi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre; ilgili tebliğ uyarınca, rafineri faaliyet izni altın, gümüş, platin ve paladyum için ayrı ayrı verilirken izin verilen rafineriler, Bakanlığın internet sitesinden ilan ediliyor.

Bu kapsamda altın ve gümüş rafineri listesine 3 firma eklenirken öte yandan altın ve gümüş rafinaj faaliyetleri için Bakanlığa başvuruda bulunan rafinerilerin listesine de açıklamada yer verildi.

MADEN RAFİNERİ LİSTESİNE EKLENENLER

Bu kapsamda; Ahlatcı Metal Rafineri AŞ'ye altın ve gümüş, Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri AŞ ile Altın Rafineri Dünyası AŞ'ye de altın için faaliyet izni verildi.