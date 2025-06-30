KKM bakiyesi 15,2 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını yayımladı.

Merkez Bankası, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 3,5 milyar dolar azalarak 18,7 milyar dolardan, 15 milyar 200 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

KKM STOK BAKİYELERİ

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,3 milyar dolar düşüşle 16,9 milyar dolardan 14,6 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,8 milyar dolardan 600 milyon dolara indi.