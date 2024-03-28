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KKM geçen hafta 7,2 milyar TL düştü

KKM geçen hafta 7,2 milyar TL düştü Kur korumalı mevduatların düşürülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda KKM hesaplarında düşüş sürse de azalış hızı yavaşladı.