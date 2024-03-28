KKM geçen hafta 7,2 milyar TL düştü

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Kur korumalı mevduatların (KKM) toplamı 3,4 trilyon TL ile rekor seviyeye yükselmişti.
KKM'ye döviz dışında TL mevduat hesabı açılması durduruldu. Açık olan hesapların vadesinin tamamlanması bekleniyor.
Kur korumalı mevduatlarda düşüş ivmesi sürüyor.
KKM, 2,28 trilyon TL'ye geriledi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar geçen hafta 7,2 milyar TL düşüşle 2,28 trilyon TL'ye geriledi.
KKM'de bir dönemdir etkili olan düşüş ivmesinde son haftalardaki yavaşlama dikkat çekiyor.
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