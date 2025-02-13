KKM hesap bakiyeleri düşüşünü sürdürüyor

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre, bakiye ve kredilerdeki son durum açıklandı.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi geçen hafta yüzde 3 ve 30 milyar 168 milyon liralık azalışla 966 milyar 22 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,02'si oldu.

TOPLAM KREDİ HACMİ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Şubat haftasında 118 milyar 527 milyon lira artarak 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liradan, 16 trilyon 485 milyar 706 milyon liraya çıktı.

TOPLAM MEVDUAT

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 206 milyar 371 milyon lira artarak 19 trilyon 254 milyar 476 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Şubat itibarıyla 4 milyar 502 milyon lira artarak 2 trilyon 67 milyar 197 milyon liraya çıktı.

KREDİLERİN DAĞILIMI

Söz konusu tutarın 526 milyar 134 milyon lirası konut, 70 milyar 255 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 470 milyar 808 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİSİ

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 202 milyon lira artarak 2 trilyon 335 milyar 53 milyon lira oldu.

BİREYSEL KART ALACAKLARI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,5 azalışla 1 trilyon 879 milyar 620 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 662 milyar 594 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 217 milyar 26 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 519 milyon lira artışla 320 milyar 245 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 238 milyar 55 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 481 milyon lira azalarak 3 trilyon 585 milyar 334 milyon lira oldu.