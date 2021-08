Klimalar elektrik faturasının düşmanı

Kullandığımız cihazlar içinde en fazla elektrik tüketimi klimalardan geliyor. Klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları hane başına aylık 200 lira ilave yük getirebiliyor.

Elektrik faturası elimize geldiğinde, zaman zaman rakamların yükseldiğini görürüz ve bu giderin evdeki hangi cihazlardan kaynaklandığını merak ederek bu artışı kontrol altına almak isteriz.

İşte tüketimlerin artmasında rol oynayan, hanelerde mevsimsel olarak tercih edilen elektrikli cihazlar.

Aşırı sıcaklık nedeniyle soğutma sistemlerinin kullanımını arttıran vatandaşların, yükselen enerji tüketimi ister istemez faturaları da etkiliyor.

KULLANDIĞMIZ CİHAZLARIN FATURADA KARŞILIĞI VAR

Kullanılan cihaz sayısı, kullanım süresi ve sıklığı arttıkça yoğun elektrik tüketiminin faturalardaki karşılığı da artıyor.

KLİMALAR ÇOK ELEKTRİK HARCIYOR

Klimalar ise, hanelerde en çok elektrik tüketen cihazlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar elektrik faturalarından günlük ortalama tüketim değerlerini görebileceği gibi bu değerleri geçmiş ay tüketimleriyle kıyaslayarak, tüketim artış ya da azalışlarını ve kullandıkları cihazların tüketimlerine etkisini de görebiliyor.

HANE BAŞINA AYLIK 200 LİRALIK YÜK

Klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları hane başına, aylık 200 liraya kadar ilave yük getirebiliyor.

Meskenlerde klimaların 1 ay boyunca günde 5 saat çalıştırılması, tüketimlerde yaklaşık yüzde 60’lık bir artışa sebep oluyor. A sınıfı bir klima beş saatlik kullanımda aylık ortalama 200 liraya kadar ilave yük getirebiliyor. A+++ enerji sınıfı bir klima tercih edildiğinde ise bu tutar 90 liraya kadar düşüyor.

GÜN İÇİNDE EVDE KULLANILAN CİHAZLARIN FATURAYA YANSIMASI

Evlerde gün içerisinde sıkça tercih edilen cihazların faturaya yansıması 13 ile 51 lira arasında değişiklik gösteriyor. En çok tüketim gerçekleştiren cihazlardan bazılarının faturalara yansımaları ise şu şekilde;

"Kettle olarak bilinen su ısıtıcısı haftanın her günü 1 saat kullanıldığında aylık olarak 51 lira, bilgisayarlar aynı evde 2 kişinin haftanın her günü, 8 saat kullanması neticesinde 41 lira, fırını haftada 3 sefer, günde 1.5 saat kullandığında aylık faturaya yansıması 41 lira, ütüyü haftada 3 sefer çalıştırmak 26 lira, Televizyonu günde 10 saat açık tutmak 24 lira, elektrik süpürgesini haftada 4 kez, günde 1 saat kullanmanın faturalara etkisi aylık 22 lira, çamaşır makinasını günde 2 saat haftada 3 kez kullanıldığında 17 lira, çamaşır kurutma makinasını aynı sürelerde kullanmak ise 22 lira, derin dondurucuyu haftada 7 gün 24 saat kullanmak 13 lira, buzdolabını haftanın her günü 24 saat kullanmak ise faturaya 27 lira olarak yansıyor."