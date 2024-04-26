Rusya Merkez Bankası faizi sabit tuttu Rusya Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini sabit tutma kararı aldı.

ensonhaber.com

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, para politikasını merkez bankasının aldığı kararlar üzerinden yürütüyor.

Rusya'da sıkı iş gücü piyasası ve artan tüketici harcamalarından kaynaklanan enflasyon riskleri yaşanıyor.

Rusya Merkez Bankası, üst üste üçüncü toplantıda da politika faizini yüzde 16'da bıraktı.

"Sıkı parasal koşulları korunacak"

Piyasa beklentilerine parelel açıklanan karar metninde banka "Ekonomide sıkı parasal koşulların daha önce tahmin edilenden daha uzun bir süre korunacağını" belirtti.

Ülkede, gayrisafi yurtiçi hasılanın artık yüzde 2,5- yüzde 3,5 oranında, yani daha önce tahmin edilenin neredeyse iki katı kadar büyümesi bekleniyor.