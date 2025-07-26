Klimaları tasarruflu kullanmak, sıcak havalarda faturayı azaltıyor

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, enerji tüketiminde rekor getirdi. 38 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, 18 Temmuz Perşembe günü günlük elektrik tüketimi 1 milyon 228 bin 869 megavatsaat ile yeni bir rekor kırdı.

KLİMA KONFORU ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE MÜMKÜN

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, yaz mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, klimaların günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkat çekti. Ancak bu konforun sürdürülebilir olması için enerji tüketiminde bilinçli davranılması gerektiğini vurgulayan Erdem, doğru cihaz seçimi ve kullanım alışkanlıklarının hem bireysel tasarrufa hem de ülkenin enerji kaynaklarına katkı sağlayacağını söyledi.

"24 DERECE" KURALI

Erdem, ideal iç ortam sıcaklığının yaz aylarında 24 derece civarında tutulması gerektiğini belirterek, "Daha düşük sıcaklıklar yalnızca enerji israfına değil, sağlık sorunlarına da yol açabilir" dedi. Ayrıca, klima filtrelerinin düzenli temizlenmesi, hava akışının engellenmemesi ve cihazların doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gibi basit önlemlerle performansın artırılabileceğini ifade etti.

İklim krizinin etkilerinin artık günlük yaşamda hissedildiğini belirten Erdem, "Enerji verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak en güçlü adımlardan biridir. Akılcı kullanım, doğal kaynaklarımızı korurken enerji ithalatını ve karbon emisyonunu da azaltır. Vatandaşlarımızdan sadece bugünü değil, geleceğimizi de düşünerek hareket etmelerini bekliyoruz" çağrısında bulundu.

KLİMALARI VERİMLİ KULLANMAK İÇİN 7 ÖNERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaz aylarında klimaların daha verimli kullanılabilmesi için şu önerilerde bulunuyor:

Aşırı soğutmadan kaçının

Klimaların çok düşük sıcaklığa ayarlanması ortamı daha hızlı soğutmaz. Konfor için ideal sıcaklık tercih edilmeli.

24 derece ideal sıcaklıktır

Yaz aylarında ortam sıcaklığını 24 derece civarında tutmak hem konfor sağlar hem de tasarruf. Her 1 derece düşüş, yaklaşık %10 daha fazla elektrik tüketimi demektir.

Fan ayarlarını dikkatli kullanın

Fan hızını ihtiyaca göre düşük ya da otomatik modda kullanmak, enerji tüketimini azaltır.

Nem alma özelliğinden faydalanın

Özellikle serin gece saatlerinde sadece nem alma modu ile konfor ve tasarruf bir arada sağlanabilir.

Düzenli bakım şart

Klima filtreleri zamanla tıkanarak performansı düşürür. Periyodik bakım, hem cihaz ömrünü uzatır hem de verimi artırır.

Hava akışını engellemeyin

Klimanın önünde perde veya mobilya gibi engeller olmamalı. Serbest hava dolaşımı cihazın verimli çalışmasını sağlar.

Güneş ışığını kontrol edin

Gün içinde perdeler veya storlarla güneşin içeri girmesi engellenmeli. Bu yöntemle içerinin daha serin kalması ve klima kullanımının azalması sağlanabilir.

Bakanlık ayrıca, yazın klimaların en düşük 24, kışın ise en yüksek 22 derece ile çalıştırılmasını öneriyor.