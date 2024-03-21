KOBİ'ler kullanacak! Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Filistin Bankası'na 30 milyon dolar Filistin'de yaşanan saldırılar nedeni ile etkilenen KOBİ'leri desteklemek adına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası devreye girdi.

AA

Filistin Bankası (Bank of Palestine), Batı Şeria ve Gazze'nin en büyük bankası olarak biliniyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Filistin Bankası'na mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemesi için 30 milyon dolar finansman sağlayacak.

EBRD'den yapılan açıklamada, Filistin'in yerel ekonomisinin yüzde 98'ini temsil eden mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin "Ekim 2023'te başlayan gerginliğin ardından" birçok zorluklarla karşılaştığı belirtildi.

İşletmelerin likidite ihtiyaçları karşılanacak

Son tahminlere göre 2023 sonunda yerel ekonominin iş kayıpları ve artan güvenlik sorunları nedeniyle yüzde 6,4 daraldığı ifade edilen açıklamada, EBRD'nin sağlayacağı finansmanın işletmelerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ve özel sektörün dayanıklılığının artırılmasına katkı sunmak için kullanılacağı bildirildi.

Finansmanı Filistinli KOBİ'ler bu zor zamanları atlatmak için kullanacak

EBRD Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdürü Francis Malige, Filistin Bankası ile bu kredi anlaşmasını imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

EBRD hem iyi hem de kötü zamanların bankasıdır. Filistin Bankası'nın dayanıklılığından büyük gurur duyuyoruz ve bu krediyle daha fazla Filistinli KOBİ'nin bu zor zamanları atlatmak için ihtiyaç duydukları finansmanı alacağını biliyoruz.

"Kredi, zorlu ekonomik ortamın üstesinden gelmekte yardımcı olacak"

Filistin Bankası Grubu Başkanı Hashim Shawa da şu değerlendirmede bulundu:

EBRD ile bu kredi anlaşmasının imzalanmasını, özellikle bu benzeri görülmemiş zamanlarda MSME işlerini sürdürme ve büyütme konusundaki ortak vizyonumuzun bir başka kanıtı olarak görüyoruz. Bu kredi, reel ekonomiyi destekleme ve mevcut zorlu siyasi ve ekonomik ortamın üstesinden gelmeye yardımcı olma rolümüzü sürdürmemize olanak sağlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)