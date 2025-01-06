KOBİ’lere çalışan başına 2 bin 500 TL destek

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Çalışanların iş gücü piyasalarında kalması için yeni bir program başlatılıyor.

Özellikle tekstil, konfeksiyon, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerinde çalışan istidamın korunması adına işverenlere bir destek verilecek.

Destekle ilgili düzenleme ocak ayı içinde yapılacak. Bu destekten belli bir referans döneme göre istihdamını azaltmamış olan KOBİ’ler, işletmeler istifade edecek.

Destek, KOSGEB kanalıyla işletmelere ulaştırılacak.

AMAÇ İSTİHDAMI KORUMAK

İşletmelerin istihdamını korumak, programın asıl amacı.

Konu ile ilgili "İnsanlarımızın iş gücü piyasalarında kalması için yeni bir programı da başlatıyoruz." şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu yönde: